الأورومتوسِّطيَّ يكشف الأكاذيب الإسرائيليَّة حول مجزرة "مستشفى ناصر"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أجرى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فحصًا أوليًا للبيان الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي حول قصف مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، وتبيّن وجود معلومات مختلقة وأكاذيب في البيان.

وتحقق المرصد الحقوقي، في بعض من ادعى الجيش استهدافهم في مجمع ناصر قضوا في أماكن أخرى، موضحًا أن استشهاد عمر أبو تيم كان في اليوم السابق لقصف المستشفى، إضافة إلى وفاة محمد أبو هداف فجرًا قبل يوم من الهجوم، مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على خيمة بمنطقة مواصي القرارة.

كما تحقق الفريق من أن الكاميرا التي زعمت إسرائيل أنها تابعة لحماس كانت في الواقع لمصور وكالة رويترز حسام المصري، الذي استُشهد في الغارة الأولى.

وأشار المرصد إلى أنه لا يزال يجري تدقيقًا في بقية الأسماء والمعلومات التي أوردها الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

أثار قصف الجيش الإسرائيلي لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، الإثنين، موجة غضب دولي بعد أن أدى إلى ارتقاء ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا، بينهم 4 من الكوادر الطبية و5 صحافيين.

وزعمت قناة "13" العبرية، مساء الثلاثاء، أن التحقيق الأولي للجيش أرجع القصف إلى وجود "كاميرا مراقبة" تابعة لحركة حماس قرب المستشفى، مدعيًا أنها كانت تستخدم لمتابعة نشاط القوات الإسرائيلية. وقال الجيش إن من بين الضحايا ستة "إرهابيين" أحدهم شارك في هجوم 7 أكتوبر، مضيفًا أنه استهدف الكاميرا بقذيفتي دبابة.

لكن مصادر عبرية كشفت لاحقًا عن غضب داخل وحدة "سييرت غفعاتي"، المنفذة للهجوم، بسبب اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن سقوط المدنيين، إذ أكد مقاتلو الوحدة أن الضربة تمت بموافقة القيادة العليا وكانوا يتوقعون اعتذارًا لهم لا للضحايا.

ورغم محاولات المتحدث العسكري إيفي دفرين تبرير الهجوم بالقول إن "حماس عملت من داخل المستشفى"، لم يقدّم الجيش أي دليل يثبت هذه المزاعم، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن طاقم دبابة أطلق عدة قذائف، استهدفت أولها درج المستشفى، ثم أصابت فرق الإنقاذ التي هرعت إلى المكان.

وارتفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 246، بينهم 6 سقطوا في الهجوم الأخير، 5 منهم في مستشفى ناصر والسادس في منطقة المواصي بخان يونس، في ثاني مجزرة ضد الصحافيين خلال أقل من شهر.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والطواقم الطبية والإعلامية في غزة، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وتفاقم الكارثة الإنسانية، وسط إدانات محلية ودولية واسعة.