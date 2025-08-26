فلسطين أون لاين

26 اغسطس 2025 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
اليونيسيف: المساعدات التي أدخلت إلى غزة مجرد "حيلة دعائية"
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في غزة، كاظم أبو خلف، أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تعدو كونها دعاية، وليست لها قيمة عملية حقيقية في مواجهة الأزمة الإنسانية.

وأوضح أبو خلف لوكالة "نوفوستي" أن إدخال المساعدات الإنسانية ما هو إلا "حيلة دعائية أكثر منها مساعدة حقيقية تهدف إلى إنهاء المجاعة"، مشيراً إلى أنه خلال 92 يوماً (من 19 مايو حتى 17 أغسطس) دخلت 3505 شاحنات فقط من منظمات الأمم المتحدة، بمعدل 38 شاحنة يومياً، بينما كان العدد يصل إلى 600 شاحنة يومياً خلال فترة وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المعدل الطبيعي لإدخال المساعدات كان سيتيح وصول 55200 شاحنة خلال نفس الفترة، فيما لم يتم إدخال سوى 3505 شاحنة فقط، وهو ما اعتبره "غير كافٍ بشكل خطير".

وأضاف أن طفل من كل أربعة أطفال في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وهو المرحلة الأخطر التي تهدد حياة الطفل، وتترك عواقب طويلة الأمد مثل تقزم النمو وضعف شبه دائم في الجهاز المناعي.

وحذر بيان أممي مشترك صادر عن منظمات "الفاو" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية والصحة العالمية من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، داعياً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتقليل الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية، خاصة في ظل التهديد بهجوم عسكري مكثف على المدينة.

