محافظة القدس: النفخ بـ "الشوفار" في الأقصى إعلان حرب

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت محافظة القدس من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن النفخ بـ"بوق الشوفار" داخل باحاته لم يعد مجرد طقس ديني، بل تحوّل إلى أداة سياسية لفرض سيادة الاحتلال وتغيير الوضع القائم.

وأشارت المحافظة إلى أن ما يجري على يد جماعات "الهيكل" المتطرفة، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، يمثل اعتداءً مباشرًا على الهوية الإسلامية للمكان وتحديًا صارخًا للقانون الدولي.

وقالت المحافظة إن طقس النفخ بالشوفار يحمل رمزية سياسية عميقة، إذ ارتبط في العقيدة اليهودية بإعلان السيطرة والانتصار.

وأضافت أن هذه الممارسة سبق أن قام بها حاخام جيش الاحتلال شلومو غورين في تلة المغاربة عام 1967 بعد احتلال شرق القدس، وقبلها في سيناء عام 1956، ما يجعل نفخ الشوفار اليوم محاولة متعمدة لفرض واقع جديد في الأقصى، وتصعيدًا خطيرًا نحو تكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني، تمهيدًا لبناء "الهيكل المزعوم"، وسط صمت دولي وغياب رادع.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وعلى رأسها "يونسكو"، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، كما طالبت بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق المسجد الأقصى والهوية الفلسطينية.

واقتحمت جماعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذت طقوسًا تلمودية استفزازية ورقصات داخل الساحات، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.

وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد يوم أمس الإثنين 622 مستوطنًا، تزامنًا مع بداية الشهر العبري، حيث كثفت جماعات "الهيكل" المتطرفة من دعواتها لاقتحام الأقصى وأداء طقوس علنية داخله.