لابيد يهاجم نتنياهو: يترك الأسرى يموتون ويتجاهل الوسطاء

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، أن حركة حماس ردّت بشكل إيجابي على مقترح الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، لافتًا إلى أن رد الحركة "تضمّن 98% مما طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".

وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، قال لابيد إنه تحدّث مع مبعوث رفيع لإحدى الدول الوسيطة الذي أبلغه أن "الصفقة قابلة للتنفيذ بعد رد حماس"، لكنه استغرب مماطلة حكومة بنيامين نتنياهو ورفضها العودة إلى الوسطاء رغم وضوح الطريق لإنجاز الاتفاق.

وأضاف: "أسرانا يموتون ببطء في الأنفاق من الجوع والاختناق، ولا أعرف ما الذي يشغل حكومة إسرائيل أكثر من هذه القضية".

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، يتضمن المقترح المطروح وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي قرب الحدود لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، على أن يتم التبادل على مرحلتين تشمل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إطلاق مفاوضات منذ اليوم الأول لترتيبات تهدئة دائمة وإنهاء الحرب.

رغم ذلك، يواصل نتنياهو تجاهل الوسطاء ويُتهم من المعارضة ودوائر إسرائيلية ودولية بعرقلة التوصل إلى اتفاق عبر فرض شروط إضافية مثل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية والتلويح بخيار إعادة احتلال غزة، في وقت تتفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

من جانبها، جدّدت حركة حماس استعدادها لإبرام صفقة شاملة تتضمن إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش من غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحركة تحتجز نحو 50 أسيرًا بينهم 20 على قيد الحياة، فيما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10,800 أسير فلسطيني يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي، وفق تقارير حقوقية.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مدعومًا من الولايات المتحدة، مخلفًا حتى الآن أكثر من 62,744 شهيدًا و158,259 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فيما أدت المجاعة الناجمة عن الحصار إلى وفاة 300 فلسطيني بينهم 117 طفلًا حتى يوم الاثنين الماضي.