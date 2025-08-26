إصابة 24 مواطنًا في اقتحام الاحتلال وسط مدينتي رام الله والبيرة

أُصيب 24 مواطنًا بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينتي رام الله والبيرة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 إصابات بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب 5 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين على الأقل بعد مداهمته محلا للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته.

وقد اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المباني، وقمعوا المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المطاطي صوب مركبة للصحفيين، ما أدى إلى أضرار في المركبة، فيما قمع الجنود المشاركين في وقفة بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله.

وأشارت إلى أن أكثر من 10 آليات إسرائيلية مدججة بالجنود قد دخلت إلى مدينة رام الله، بينهم جنود من وحدة «دوفدوفان» الخاصة وآخرون تابعون لحرس الحدود، إضافة إلى عناصر من جهاز الشاباك، مصحوبة بوحدات هندسية تابعة للجيش.

المصدر / وكالات