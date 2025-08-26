حصيلة ضحايا العدوان على غزَّة تقترب من 63 ألف شهيدٍ منذ بدء الإبادة الجماعيَّة

أصدرت وزارة الصحة في غزَّة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنَّ 75 شهيدًا و 370 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و 122 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,140 شهيدًا وأكثر من 15,737 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,975 شهيدًا و 46,588 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,819 شهيدًا و 158,629 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بين البالغين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 303 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلًا.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.







المصدر / فلسطين أون لاين