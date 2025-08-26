جنود يعترفون.. صحيفة عبرية تكشف تكتيكات الاحتلال لتسريع عمليات نسف المنازل في غزَّة

فلسطين أون لاين

26 اغسطس 2025 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تكتيكات جيش الاحتلال لتسريع عمليات نسف المنازل في قطاع غزة، مستدلةً بشهادات جنود الاحتلال المُشاركين في الإبادة المتواصلة.

ونقلت الصحيفة عن أحد نواب قادة الكتائب في لواء المظليين-وحدة الاستطلاع، قوله، إنه طور أسلوبًا جديدًا لتسريع تدمير المباني في قطاع غزة، عن طريق إسقاط ذخيرة صغيرة من طائرة مسيّرة على سطح مبنى لخلق ثقب، ومن ثم تدخل مسيّرة أكبر تحمل عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات عبر الثقب وتفجّرها عن بعد.

وأوضح أنه بهذه الطريقة يتم اختصار ساعة من تفخيخ مبنى مكوّن من 2–4 طوابق إلى بضع دقائق، أحيانًا ثلاث دقائق فقط، وأطلق على الطريقة اسم "تسوية السقف-الأرضية"، أي إلصاق السقف بالأرض بسرعة لضمان تدمير كامل للمبنى.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ ضباط شاركوا في "مركبات جدعون" اعترفوا بأن كثيرًا من مهامهم كانت "مقاولات هندسية" تتمثل في تدمير أحياء كاملة حتى الأساس بشكل منهجي في خان يونس وخلال وقت قصير، على غرار محو غالبية رفح منذ احتلالها قبل عام وأربعة أشهر.

وذكرت، أنَّ إحدى الطرق التي تستخدمها القوات البرية في الحرب في قطاع غزة على نطاق واسع هي استخدام ما يُسمى "المدرعة الانتحارية".

وأكدت "يديعوت أحرنوت" أنَّ أفراد الهندسة القتالية يأخذون مدرعة قديمة من نوع M113، ويجهزونها بحيث يمكن التحكم بها عن بُعد، ويملؤونها بالمتفجرات ثم يرسلونها إلى مناطق في غزة لتنفيذ تفجير بقوة كبيرة، مما يتيح لقوات الجيش الدخول إلى المنطقة مع تقليل المخاطر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدًا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #نسف مباني سكنية

