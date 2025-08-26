الصِّحة بغزِّة تُحذِّر: نقص حاد وخطير في أرصدة بنوك الدم داخل مستشفيات القطاع

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أزمة حادة وخطيرة في أرصدة بنوك الدم داخل مستشفيات قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار الخانق مع تزايد أعداد الجرحى والمرضى بشكل يومي.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنَّ الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة دم، مشيرةً إلى أنَّ نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة .

وأشارت إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية .

ووجَّهت وزارة الصحة نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.

ومنذ بدء الاحتلال حرب الإبادة بالقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عمد إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد سكان القطاع الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدًا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.





المصدر / فلسطين أون لاين