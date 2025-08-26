فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحة بغزِّة تُحذِّر: نقص حاد وخطير في أرصدة بنوك الدم داخل مستشفيات القطاع

3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب المجاعة وسوء التَّغذية في غزة

انقسام داخل هيئة الأركان الإسرائيلية بشأن احتلال مدينة غزة

"بينهم أطفال وأسرى مُحرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

آخر التطورات.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 690

العفو الدولية: تدمير الاحتلال لقرى جنوب لبنان يستدعي تحقيقًا عاجلًا

احتجاجات واسعة في "تل أبيب" تطالب بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

القصف يفتك بالأمل.. قصة عائلة كلاب بين النزوح والجراح

أمال البيوك.. طفلة تتحول إلى هيكل عظمي تحت وطأة المجاعة

مسيحيو غزَّة: الكهنة والراهبات قرروا البقاء في مدينة غزَّة رغم تهديدات الاحتلال

3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب المجاعة وسوء التَّغذية في غزة

26 اغسطس 2025 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...
3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب المجاعة وسوء التَّغذية في غزة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وجميعهم من البالغين، جرَّاء 

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 303 شهيدًا، من بينهم 117 طفلًا.

وكشف المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران ، أن هناك أكثر من 600 ألف طفل في قطاع غزة محرمون من التطعيمات الأساسية، حيث يعانون من سوء التغذية والمجاعة ونقص الحديد وجميع مقومات الحياة الضرورية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد ذكر الأسبوع الماضي أن 1.2 مليون طفل يعانون من حالة "انعدام أمن غذائي حاد"، نتيجة النقص الحاد في الأغذية والمكملات الغذائية. 

يُشار إلى أن الأمم المتحدة وخبراء دوليين أعلنوا رسميًا، يوم الجمعة الماضي، تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، الذي يواجه منذ أشهر حصارًا وتجويعًا إسرائيليًا ممنهجًا، دون اتخاذ أي خطوات ملموسة على الأرض للتخفيف من حدّة الكارثة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدًا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة