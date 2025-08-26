"بينهم أطفال وأسرى مُحرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، استهدفت عشرات المواطنين، بينهم أسرى محررون، وأطفال، ونساء.

في محافظة القدس، في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد ياسر درويش بعد اقتحام منزله.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، واعتقلت أربعة مواطنين بينهم طفلان: عمر سامر فوزي عطا، وسائد جمعة عارف، إضافة إلى الطفلين داوود سائد داوود ربيع ومحمد تيسير زهران (15 عاماً).

أما في محافظة نابلس، شهدت محافظة نابلس حملة اعتقالات واسعة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واعتقلت كلاً من: أحمد البوهي، وأحمد الحنجوري، ومحمد أبو زيتون، إضافة إلى الشقيقين محمد وإبراهيم دويكات من بلاطة البلد. كما اعتقلت المواطن نور مبروك من مخيم العين، والشاب عبدالله عليوي من حي الضاحية، وآخر من شارع الأرصاد في الجبل الشمالي.

أما في جنين، ففي بلدة عرابة جنوب جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة كبيرة، اعتقلت خلالها خمسة مواطنين بعد مداهمة منازلهم: غيث العارضة، وعلي مرداوي، وعلي الشيباني، ومعتصم الصباح، وعباس أبو صلاح. وأفادت المصادر المحلية أن القوات احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانياً، بينهم أسرى محررون، منهم الأسير المحرر محمد العارضة بطل عملية النفق والذي تحرر في صفقة طوفان الأحرار.

بينما في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من المحافظة، بينهم ثلاثة أسرى محررين من بلدة بني نعيم: جهاد محمد يوسف خضور، وحسن هاشم ارميلات، ومصلح بلوط. كما اعتقلت معتز أبو عصبة وزوجته والطفل عماد عارف البو (للضغط على والده تسليم نفسه) من بلدة حلحول، ونور الدين عمرو من دورا، وتامر سعيد أبو عياش من بيت أمر، وأنور الجعبة من العجوري.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان ومدينة بيت لحم واعتقلت المواطنين: بلال عوض حمامرة ومؤمن حسين محمود تعامرة.

أما أريحا، ففي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبان خليل عبد العزيز أبو داهوك (19 عاماً) بعد مداهمة منزله.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى