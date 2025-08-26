فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسيحيو غزَّة: الكهنة والراهبات قرروا البقاء في مدينة غزَّة رغم تهديدات الاحتلال

العفو الدولية: تدمير الاحتلال لقرى جنوب لبنان يستدعي تحقيقًا عاجلًا

احتجاجات واسعة في "تل أبيب" تطالب بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

القصف يفتك بالأمل.. قصة عائلة كلاب بين النزوح والجراح

أمال البيوك.. طفلة تتحول إلى هيكل عظمي تحت وطأة المجاعة

الدقران يكشف أرقامًا صادمة حول الكارثة الإنسانيَّة منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

ست سنوات من الألم.. سيف أبو وردة بين الموت والجوع والحصار

دليل شامل للتسجيل في الصف الأول لطلبة غزة (2025/2026)

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 26 أغسطس 2025

من إحراق 1969 إلى اليوم.. الأقصى يواجه أخطر مراحل التهويد

العفو الدولية: تدمير الاحتلال لقرى جنوب لبنان يستدعي تحقيقًا عاجلًا

26 اغسطس 2025 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
...
العفو الدولية: تدمير الاحتلال لقرى جنوب لبنان يستدعي تحقيقًا عاجلًا

قالت منظمة العفو الدولية إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب تدميرًا واسعًا ومتعمدًا للقرى والممتلكات المدنية في جنوب لبنان خلال حربه الأخيرة مع حزب الله.

واعتبرت المنظمة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وتستدعي تحقيقًا عاجلًا.

وأشارت إلى أنها وثقت تضرر أو تدمير أكثر من 10 آلاف منشأة مدنية وزراعية بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، لافتة إلى أن القسم الأكبر من هذا الدمار وقع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح التحقيق أن القوات الإسرائيلية استخدمت متفجرات تزرع يدويا وجرافات في تدمير منازل ومساجد ومقابر وطرقات وملاعب وحدائق في 24 قرية حدودية، بينها كفركلا ومارون الراس والعديسة وعيتا الشعب والضهيرة، ما جعل مناطق كاملة غير صالحة للسكن ودمّر حياة آلاف السكان.

واعتمدت العفو الدولية في تحقيقها على صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو تظهر جنودًا "إسرائيليين" وهم يزرعون المتفجرات داخل المنازل ويخرّبون البنى التحتية المدنية. في المقابل، تقول "إسرائيل" إن عملياتها كانت تستهدف مواقع تابعة لحزب الله، مؤكدةً أن تدمير المنشآت جرى في حالات عديدة من دون وجود ضرورة عسكرية قهرية، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #تدمير قرى جنوب لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة