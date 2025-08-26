الدقران يكشف أرقامًا صادمة حول الكارثة الإنسانيَّة منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

كشف المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران عن حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع، مؤكدًا أن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ويضرب بعرض الحائط جميع الأنظمة والمواثيق الدولية.

وأظهرت الأرقام الصادمة التي كشف عنها الدقران حجم المأساة الإنسانية، حيث ارتفع عدد شهداء الطواقم الطبية إلى أكثر من 1600 شهيد، في حين استشهد 246 صحفيا و38 عنصرا من طواقم الدفاع المدني، جميعهم كانوا يقدمون خدمات إنسانية للمواطنين في ظروف استثنائية.

وتعرضت البنية الصحية في غزة لدمار شامل، إذ خرج 22 مستشفى من الخدمة الصحية، مما جعل المواطنين دون رعاية طبية أساسية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية.

ويشمل هذا العدد المستشفى المركزي الحكومي الوحيد في محافظة غزة، والذي كان يقدم خدمات صحية حيوية للمصابين والمرضى.

وتتعرض المستشفيات العاملة للقصف المباشر رغم امتلائها بالمرضى والمصابين، في ظل نقص كبير بالأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الأساسية.

ويواصل الاحتلال منع دخول الدواء والماء والعلاجات والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال، مما يدفع المنظومة الصحية نحو الانهيار الكامل.

وتشير الإحصائيات إلى حرمان أكثر من 600 ألف طفل في قطاع غزة من التطعيمات الأساسية، حيث يعانون من سوء التغذية والمجاعة ونقص الحديد وجميع مقومات الحياة الضرورية.

وارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى أكثر من 18 ألف طفل، في حين استشهدت أكثر من 11 ألف امرأة.

وطالب الدقران بإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم الموثقة، مشددا على أنها لا يمكن أن تمر مرور الكرام كونها تُرتكب أمام مرأى ومسمع العالم.

واعتبر أن كل من يملك القدرة على الضغط لوقف هذه المجازر ولا يحرك ساكنا يصبح مشاركا مع الاحتلال في هذه الجرائم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدًا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

المصدر / وكالات