دليل شامل للتسجيل في الصف الأول لطلبة غزة (2025/2026)

25 اغسطس 2025 . الساعة 21:59 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن بدء التسجيل لطلاب الصف الأول للعام الدراسي 2025/2026.

يشمل التسجيل المواليد في الفترة ما بين 2 فبراير 2019 و31 يناير 2020. لتسهيل عملية التسجيل، يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات الموضحة على موقع الوزارة.

خطوات التسجيل الإلكتروني:

 * الدخول إلى صفحة التسجيل:

   ابدأ بالانتقال إلى الرابط المخصص للتسجيل، اضغط هنا

 * إدخال البيانات الأساسية:

   في الصفحة الأولى، ستُطلب منك إدخال رقم الهوية وتاريخ ميلاد الطالب. تأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح.

 * تعبئة استمارة التسجيل:

   بعد إدخال البيانات، إذا كان الطالب غير مسجل مسبقًا، ستظهر رسالة تطلب منك إدخال بياناته. اضغط على الرابط الموجود في الرسالة لتنتقل إلى صفحة التسجيل. قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة بدقة، مثل اسم الطالب، معلومات الاتصال، ومحل السكن.

 * حفظ المعلومات:

   بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات، تأكد من مراجعتها جيدًا، ثم اضغط على زر "حفظ الطالب" لإتمام عملية التسجيل.

لمزيد من التفاصيل أو للاستفسار، يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اضغط هنا

#غزة #التعليم #الصف الأول #مدارس #وزارة التربية والتعليم #مدرسة #تسجيل صف أول

