ترامب يتوقَّع نهاية قريبة لحرب غزَّة... ويعلِّق على مجزرة "مستشفى ناصر"

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يكن على علم مسبق باستهداف الاحتلال لصحفيين ومسعفين فلسطينيين في غزة، واصفاً ما جرى بأنه أمر لا يُسعده ولا يرغب برؤيته.

وجاء رده خلال فعالية في البيت الأبيض، الاثنين، عندما سُئل عن القصف الإسرائيلي الذي طال "مستشفى ناصر" في خان يونس وأوقع نحو 20 شهيداً بينهم خمسة صحفيين.

وأبدى ترامب استياءه قائلاً: "متى حدث هذا؟ لم أكن أعلم. لست سعيداً بهذا، ولا أريد أن أراه. يجب أن ننهي هذا الكابوس"، لكنه تجنّب توجيه أي انتقاد مباشر لإسرائيل.

وأضاف أنه سبق وأن "أنقذ" عدداً من الأسرى الإسرائيليين في صفقة تبادل سابقة مع حركة "حماس"، مؤكداً أن الوضع في غزة "سيئ للغاية"، ومشدداً على الحاجة الملحة لوقف الحرب.

وجدّد الرئيس الأميركي التأكيد على التزام بلاده بوقف حرب غزة، معرباً عن تفاؤله بـ"نهاية حاسمة وجيدة" للصراع خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضح أن الولايات المتحدة ترسل مساعدات غذائية وإنسانية "كبيرة" إلى القطاع.

وأشار ترامب إلى وجود تحركات دبلوماسية جادة لإنهاء الحرب، ملمحاً إلى أن ضغوط واشنطن العلنية، بما في ذلك تصريحاته على منصة "Truth Social"، ساهمت في تقريب فرص التوصل إلى حل.

من جهته، اعتبر مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أن رسائل الرئيس "كانت حاسمة ولا بد من إنهاء الموقف".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 246، عقب استشهاد 6 صحفيين اليوم، بينهم 5 بمجزرة "مستشفى ناصر".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 شهيدًا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا حتى الاثنين.