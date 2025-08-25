استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الاحتلال في خان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 246 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، وذلك بعد استشهاد الصحفي حسن دوحان الذي يعمل مع صحيفة الحياة الجديدة، إثر إصابته بطلق ناري من قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بشكل ممنهج، في محاولة لطمس الحقيقة ومنع نقل جرائمه إلى العالم.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكافة المؤسسات الصحفية العالمية إلى إدانة هذه الجرائم، وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الصحفيين وحمايتهم.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، إلى جانب دول كالمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم النكراء.

وطالب المكتب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير حماية للصحفيين، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

استشهد الصحفي حسن دوحان، مساء يوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل خيمته في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وصباح اليوم ارتقى الزملاء الصحفيين حسام المصري (مصور وكالة رويترز)، ومحمد سلامة (مصور قناة الجزيرة)، ومريم أبو دقة (مُصوِّرة "اندبندنت عربية" وAP)، ومعاذ أبو طه (مصور شبكة NBC الأمريكية)، وأحمد أبو عزيز (مراسل شبكة "قدس فيد")، جراء استهداف مباشر بقصف إسرائيلي لمبنى استقبال الطوارئ بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.