الجزيرة تنعى مصورها بعزَّة وصحفيين آخرين: القتل لن يُسكت الحقيقة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت شبكة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة مروعة جديدة، باغتيال مصورها محمد سلامة إلى جانب ثلاثة مصورين صحفيين آخرين، جراء قصف مباشر استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأوضحت الشبكة، في بيان صحافي، أن استشهاد الزميل سلامة رفع حصيلة شهداء الجزيرة في غزة إلى 10 صحفيين، ضمن قائمة إجمالية تجاوزت 240 صحفياً قُتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الشبكة في بيانها: "ندين بأشد العبارات هذه الجريمة المروعة التي استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، في إطار حملة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة"، مؤكدة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب.

وأضاف البيان أن "اطمئنان إسرائيل بإفلاتها من العقاب وإصرارها على قتل الصحفيين، يكشفان عن نية واضحة لطمس الحقيقة ومنع العالم من سماع صوت غزة".

وطالبت شبكة الجزيرة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لحماية الصحفيين ووقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد الإعلاميين، داعية إلى ممارسة ضغوط دولية جدية "لمنع تكميم صوت غزة عبر الاستهداف الممنهج لصحفييها وقتلهم أمام مرأى ومسمع العالم".

ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قتلت إسرائيل 244 صحفيا فلسطينيا في غزة، آخرهم الصحفيون الأربعة الذين استشهدوا اليوم في قصف مجمع ناصر الطبي.

ودعا الإعلام الحكومي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم، وفقا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.