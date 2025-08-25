فلسطين أون لاين

25 اغسطس 2025 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
الصِّحَّة تدعو المجتمع الدولي للتَّحرُّك العاجل لحماية الطواقم الإنسانية في غزَّة

استنكرت وزارة الصحة بغزة بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه المباشر لمجمع ناصر الطبي في خان يونس صباح اليوم، وهو المستشفى العام الوحيد الذي يعمل في جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن استهداف الاحتلال للمستشفى اليوم وقتل الطواقم الصحية و الصحفية و الدفاع المدني هو استمرار للتدمير الممنهج للنظام الصحي و استمرار الإبادة الجماعية و هو رسالة تحدي للعالم أجمع و لكل قيم الإنسانية و العدالة.

وأشارت إلى أنَّ الحصيلة الأولية للشهداء بلغت 20 شهيدًا من الطواقم الصحية و المرضى و الطواقم الصحفية وعناصر الدفاع المدني بالإضافة إلى عشرات الإصابات، فيما أحدث القصف حالة من الهلع والفوضى و تعطيل العمل في قسم العمليات و حرمان المرضى و الجرحى من حقهم في العلاج.

ووجهتْ نداء استغاثة لحماية ما تبقى من الخدمات الصحية، داعيةً المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية الطواقم الإنسانية في غزة.

وشددت الصحة على أنَّ الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح الاحتلال ووقف جرائمه هو شراكة فعلية وهو تصريح باستمرار هذه الجريمة.

