مدير مستشفى ناصر: بعض غرف العمليات توقفت عن العمل جراء الاستهداف "الإسرائيلي"

قال مدير مستشفى ناصر الطبي عاطف الحوت، إن الاحتلال استهدف الطابق الرابع دون توجيه أي إنذار.

وأشار الحوت في تصريح صحفي، إلى أنَّ بعض غرف العمليات توقفت عن العمل جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وأضاف "لدينا حاليا نحو 1000 مريض وسعة المستشفى لا تتجاوز 140 سريرا".

وارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، مجزرةً دامية عقب استهدافه مرتين متتاليتين الطابق الرابع لمجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين، من بينهم ثلاثة صحفيين.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال شنَّ الاستهداف الأول على الطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي، أعقبه استهداف ثانٍ عند وصول الطواقم الاسعافية لانتشال المصابين والشهداء .

وذكرت مصادر صحفية، ارتقاء 14 شهيداً من بين أربعة صحفيين وأحد طواقم الدفاع المدني في استهدافين للاحتلال على مستشفى ناصر بخانيونس.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدًا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.





