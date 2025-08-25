11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

25 اغسطس 2025 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

سجَّلت وزارة الصحة بغزَّة، خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيدًا، من بينهم 117 طفلًا.

وأمس الأحد، حذر رئيس قسم التغذية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد كحيل، من تفاقم الأزمة الغذائية في المستشفى وتأثيرها المباشر على حياة المرضى، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 800 حالة سوء تغذية، بينهم ثلث الحالات خطيرة و13 حالة مهددة بالوفاة المباشرة.

وأوضح كحيل، في تصريح صحافي، أن نفاد التغذية الوريدية والأنبوبية بالكامل يزيد من خطورة الوضع الصحي للمرضى بعد العمليات الجراحية، ويؤثر بشكل خاص على الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وأشار إلى أن أكثر من 110 أطفال يعانون من سوء التغذية، فيما يولد ثلث المواليد بوزن أقل من 2.5 كغم.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدًا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
