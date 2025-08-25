تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 25 أغسطس 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025، استقراراً في درجات الحرارة لتبقى حول معدلاتها السنوية العامة بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس صيفياً اعتيادياً صافياً إلى غائمٍ جزئياً وحاراً خلال ساعات النهار، ولطيفاً رطباً وغائماً جزئيا خلال ساعات المساء والليل، يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال، وتنشط الرياح على فترات.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهارًا: صيفية عادية.

الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين