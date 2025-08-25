تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 25 أغسطس 2025

فلسطين أون لاين

25 اغسطس 2025 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025، استقراراً في درجات الحرارة لتبقى حول معدلاتها السنوية العامة بقليل.

 تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس صيفياً اعتيادياً صافياً إلى غائمٍ جزئياً وحاراً خلال ساعات النهار، ولطيفاً رطباً وغائماً جزئيا خلال ساعات المساء والليل، يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال، وتنشط الرياح على فترات.

 أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهارًا: صيفية عادية.

الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم

