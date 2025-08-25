زامير: هناك صفقة على الطَّاولة يجب أخذها والقرار أصبح في يد نتنياهو

حذَّر رئيس الأركان "الإسرائيلي إيال زامير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أنّ "احتلال مدينة غزة قد يشكل خطرا شديدا على حياة الأسرى.

ودعا زامير، نتنياهو، لقبول صفقة تبادل الأسرى المطروحة حاليا، والتي قبلتها حركة "حماس".

يأتي ذلك وسط تصاعد ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين للمضي في إبرام صفقة تضمن الإفراج عن ذويهم، بينما أوعز نتنياهو، الخميس، ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراحهم بالتوازي مع المضي بخطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ 13العبرية، قال زامير خلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في حيفا المحتلة "هناك صفقة على الطاولة، ويجب أخذها الآن".

وأضاف: "الجيش وفّر الشروط لإتمامها، والقرار أصبح في يد نتنياهو".

ورغم معارضته أكثر من مرة سابقا المضي بخطة احتلال غزة خشية على جنوده، زعم زامير أنّ "الجيش قادر على احتلال غزة، لكن العملية قد تشكل خطرا شديدا على حياة الأسرى".

ووفق القناة ذاتها، رحبت عائلات الأسرى في غزة بتصريحات زامير، وقالت في بيان: "رئيس الأركان يعكس مطلب غالبية الشعب الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق شامل يعيد 50 أسيراً وأسيرة وينهي الحرب".

وتزامنت هذه الدعوة مع استمرار التحضيرات العسكرية لاقتحام غزة، فيما أعلن الجيش، السبت، مقتل ضابط من لواء كفير في حادث عملياتي بخان يونس، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 899، وفق إحصاء "رسمي".

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

ومن جهتها، قالت حركة حماس إن تصديق رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد موافقة الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق.

وأضافت حماس في تصريح لها، أمس الأحد: وافقنا على صفقة جزئية، وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض كل الحلول.

وأشارت إلى اعترافات إسرائيلية وأمريكية تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار.

ونبهت حماس إلى أن اعترافات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، تؤكد أن نتنياهو كان يماطل ويكذب، بوضعه شروطاً جديدة كلما اقتربنا من إنجاز الاتفاق.

وشددت على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى، محملة نتنياهو المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدًا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين