الأونروا: نظام التعليم بغزَّة على وشك الانهيار التَّام جرَّاء تواصل حرب الإبادة "الإسرائيلية"

حذَّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نظام التعليم في قطاع غزة على وشك الانهيار التام، بعد تضرر جميع مباني المدارس خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقالت الوكالة إن 9 من كل 10 مدارس في غزة، بما في ذلك مدارس الأونروا نفسها، تحتاج إلى إعادة بناء كاملة قبل أن تصبح صالحة للاستخدام من جديد.

وأضافت، أن "صور الأقمار الصناعية الصادرة مؤخراً عن مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة تُظهر أن أكثر من 9 من كل 10 مدارس - بما فيها مدارس الأونروا - ستحتاج إما إلى إعادة بناء كاملة أو إلى أعمال ترميم كبيرة لتعود صالحة للاستخدام".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن أحدث تقييم للأضرار استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية في يوليو، كشف عن أن 97 في المائة من المنشآت التعليمية في غزة تعرضت لأضرار بدرجات متفاوتة، وأن 91 في المائة منها تحتاج إلى إعادة تأهيل أو إعادة بناء كاملة لتصبح صالحة للعمل مرة أخرى.

وأضاف: "لا تزال القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية تحدّ من دخول المستلزمات التعليمية إلى غزة، وتؤثر سلباً على حجم المساعدات المقدَّمة وجودتها".

وفي الفترة ما بين 1 و10 يوليو 2025، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مدارس حولت إلى ملاجئ، بما في ذلك بعض المدارس التي تضررت سابقا، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا وتشريد عشرات العائلات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 قتيلا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين