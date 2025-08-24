"غزَّة" تتصدَّر المشهد على مدرَّجات الملاعب والمنصَّات الرِّياضيَّة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

عاد التضامن مع قطاع غزة ليتصدر المشهد على مدرجات ملاعب كرة القدم، مع بداية انطلاق الموسم الرياضي الجديد، في معظم أنحاء العالم.

ورفع عدد من جماهير الفرق حول العالم، لافتات تضامن مع أهل غزة، في حين ظهر العلم الفلسطيني في عدد من المدرجات، تعبيرا عن التضامن مع أهل فلسطين، الذين يعانون الويلات من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

واتخذت بعض الأندية والاتحادات خطوات عملية، بعيدا عن الشعارات، للوقوف بجانب أهل غزة ودعمهم، ونبذ ما تفعله إسرائيل من جرائم إبادة بحق الفلسطينيين.

ورفعت جماهير نادي فنربخشة التركي لافتة كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، وذلك خلال مباراة الفريق أمام نادي بنفيكا البرتغالي بتصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشعل جماهير نادي الرجاء الرياضي المغربي، المدرجات خلال مباراة فريقهم في بطولة الدوري بتيڤو تاريخي تضامن مع غزة، والغناء طوال المباراة "الحبيبة يا فلسـطين‏".

من جهته، اتخذ الاتحاد النرويجي لكرة القدم خطوة عملية، عندما كشف النقاب عن القرار الذي اتخذه، بأنه سيتبرع بكامل أرباح مباراة منتخب بلاده المقبلة ضد منتخب الكيان الإسرائيلي، في تصفيات كأس العالم لمصلحة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وستقام المباراة في مدينة، أوسلو في الحادي عشر من أكتوبر القادم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال الاتحاد النرويجي: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة".

وأعلن أنصار فريق نادي مولودية وهران الجزائري، عن البدء بتنفيذ مشروع توزيع 200 ألف وجبة ساخنة، ومياه صالحة للشرب لأهالي غزة، وذلك عبر جمعية البركة الخيرية التي تواصل أداء واجبها الإنساني رغم ما تواجهه من صعوبات وعراقيل.

ووجهت رابطة المدربين الإيطاليين طلبا رسميا إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، برفع توصية سريعة لكل من الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم لتعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية.

الجالية الفلسطينية بمدينة مانشستر البريطانية، نظمت وقفة تضامنية أمام المتحف الوطني لكرة القدم للمُطالبة بطرد دولة الاحتلال الإسرائيلي، من الإتحاد الدولي لكرة القدم بعد عمليات القتل المُتعمدة للاعبين الفلسطينيين والذين وصل عددهم لأكثر من 680 رياضيا.

وفي طريقة مختلفة، ارتدى نجوم فريق "بوهيميان" الإيرلندي قميصًا رياضيًا، يحمل صورة نجم كرة القدم الفلسطينية الشهيد سليمان العبيد الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات الأمريكية جنوبي قطاع غزة، في إشارة لاستنكار الحادثة وقتله.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قام بعمل بادرة إنسانية، عندما منح طفلان فلسطينيان الفرصة للمشاركة في تتويج الفريق الفائز بكأس السوبر الأوروبي، ‪‪ليؤكد مجددا أن ‫‫كرة القدم لغة السلام ورسالة أمل في زمن الحروب والنزاعات.

كما تم رفع يافطة قبل المباراة التي جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوتنهام الإنجليزي، كتب عليها ‏"توقفوا عن قـتـل الأطفال، توقفوا عن قـتــل المدنيين".

وكتبت العديد من صحف العالم المختلفة، ومنها واسعة الانتشار، عن حاثة قتل لاعب منتخب فلسطين سليمان العبيد، خاصة بعد تغريدة النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي سأل الاتحاد الأوربي بعد نعي اللاعب دون توضيح (كيف وأين ولماذا قتل)، وبدأ العديد حول يبحث عن الأسباب وماذا يجري في غزة.

الحديث عبر شاشات التلفاز، ومن خلال التعليق على المباريات، أو من خلال الاستديو التحليلي، أو الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يتوقف، واستغل عدد من مشاهير الرياضة ذلك، للتذكير والحديث عما يجري في غزة، من مجاعة وحرب إبادة.

المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي كتب في تغريدة له هلى مواقع التواصل الاجتماعي ("معجزة غزة".. غزة ليست مجرد أرض محاصرة، ولا مقاومة باسلة، بل هي سر من أسرار الله في هذا الزمان.. كيف لمدينة أنهكها الحروب والحصار وتقف أمام أعتى آلية عسكرية؟ وكيف لمقاتلين يربكون جيشا مدججا بالسلاح والتقنية، بينما عيون الطائرات لا تكاد تراهم.. إنها العناية الإلهية تظلهم).

نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة، استغل تواجده خلال استديو تحليلي لإحدى مباريات الدوري الإنجليزي على قناة Bien sport وقال "الجميع انكشف على حقيقته.. لم ولن ننسى غزة.. وسنواصل الحديث عنهم وهو ما أستطيع فعله.. أهل غزة هم من جعلونا نأمل بأن نصلي بالمسجد الأقصى المبارك، أنتم شرف الأمة ورافعين رأسها، أمريكا هي من خربت العالم، ونقول لهم انتظروا الأجيال القادمة".

وانهمر المعلق العماني خليل البلوشي بالبكاء، أثناء تعليقه على إحدى المباريات، بعدما شاهد أطفال يضحكون ويلعبون، وقال "هؤلاء الأطفال يعيشون حياتهم.. ويحظون بكل حقوقهم، هكذا يجب أن يكون كل أطفال العالم، اضحك وابتسم والعب، ولكن هناك أطفال مثلك في عالم أخر، لا يعرفون الضحك، ولا يعرفون اللعب، ولا يعرفون ماذا تعني الحياة، وحرموا من أبسط حقوقهم، فقدوا أقاربهم وأصدقائهم، وحرموا الماء والغذاء والدواء والكهرباء، ويضربون حتى في مستشفياتهم، وتبدل أنهم خوفا، وفرحهم إلى حزن، ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله".

المصدر / فلسطين أون لاين