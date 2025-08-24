تحقيق لجيش الاحتلال: الصاروخ اليمني الأخير حمل رأسًا متشظيًا لأول مرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت نتائج تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية مؤخرًا باتجاه مطار اللّد، حمل رأسًا حربيًا متشظيًا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أعلنت الجمعة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللّد بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مؤكدة نجاح العملية بعد تجاوز منظومات الاعتراض الإسرائيلية، وما رافقها من حالة إرباك واسعة وتعليق لحركة المطار.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال اعتراض الصاروخ، بينما ذكرت صحيفة "معاريف" أن شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض أصابت مبنى في مستوطنة "جينتون" شمال شرقي اللّد المحتلة.

ووفق التحقيق الإسرائيلي، فقد تبيّن أن الصاروخ اليمني كان مزودًا برأس متشظٍ يتفرق إلى شظايا بعد اختراقه، وهو ما وصفته إذاعة الجيش بأنه تطور نوعي في القدرات الصاروخية اليمنية.

وبحسب معطيات إسرائيلية، أطلقت القوات اليمنية منذ استئناف الحرب على غزة قبل نحو خمسة أشهر ما يقارب 70 صاروخًا باتجاه العمق الإسرائيلي، بمعدل صاروخ واحد كل يومين تقريبًا.

وتؤكد "أنصار الله" أن هذه العمليات تأتي "انتصارًا للشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة".