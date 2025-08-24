بالأسماء.. جيش الاحتلال يفرج عن 13 أسيرًا من قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن 13 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد احتجازهم شهورا في ظروف "قاسية" تفتقر إلى المعايير الإنسانية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "إطلاق سراح 13 معتقلا ونقلهم من نقطة عبور كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وسهل فريقنا تواصلهم مع عائلاتهم للقاء بهم ولمّ شملهم".

وشددت اللجنة على أنها "لا تزال ممنوعة من الوصول إلى المعتقلين لدى إسرائيل"، مجددة تأكيدها على ضرورة إبلاغها بأسماء الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم والسماح لها بزيارتهم.

و"بحسب القانون الدولي الإنساني، يتوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز لائقة، وإتاحة التواصل مع عائلاتهم"، وفق اللجنة.

أسماء الأسرى المفرج عنهم الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة:

1. أحمد رمضان أوتيدة (38 عامًا) – غزة/الزيتون – معتقل منذ 34 يومًا.

2. لؤي عبدالسلام البريم (19 عامًا) – خانيونس/عبسان – معتقل منذ 60 يومًا.

3. ياسين أبو طعيمة (20 عامًا) – خانيونس/عبسان – معتقل منذ 60 يومًا.

4. خالد حسين (28 عامًا) – رفح/تل السلطان – معتقل منذ 74 يومًا.

5. محمد أبو عليا (40 عامًا) – خانيونس/بني سهيلا – معتقل منذ 35 يومًا.

6. عمرو اللهواني (18 عامًا) – رفح/تل السلطان – معتقل منذ 84 يومًا.

7. مهند الشندغلي (16 عامًا) – جباليا/النزلة – معتقل منذ 40 يومًا.

8. نجيب زايد (51 عامًا) – جباليا/البلد – معتقل منذ 90 يومًا.

9. بلال لبد (26 عامًا) – جباليا/المعسكر – معتقل منذ 50 يومًا.

10. تامر عاشور (25 عامًا) – خانيونس/البلد – معتقل منذ 60 يومًا.

11. رمزي خضر (44 عامًا) – جباليا/البلد – معتقل منذ 60 يومًا.

12. مصعب أبو حمد (20 عامًا) – رفح/حي السلام – معتقل منذ 60 يومًا.

13. عمرو دهليس (18 عامًا) – رفح/حي الجنينة – معتقل منذ 75 يومًا.