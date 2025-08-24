غارة إسرائيلية على منطقة بين بلدتي "راميا" و"بيت ليف" جنوبي لبنان

شنت مسيرة إسرائيلية، غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي راميا وبيت ليف، جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء أمس السبت، بأن "مسيرة معادية شنت غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي راميا وبيت ليف"، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، قتل شخص، بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي شن هجمات على مناطق لبنانية مختلفة تؤدي لسقوط قتلى وجرحى.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 282 شهيداً و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين