جيش الاحتلال يحقق في أسباب فشله باعتراض صاروخ أطلق من اليمن

يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في أسباب فشله في اعتراض صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيون) من اليمن، مساء الجمعة، وسقطت أجزاء منه داخل منزل في مستوطنة "غينتون" قرب مدينة اللد (وسط).

يأتي ذلك وسط شكوك حول احتوائه على مكونات عنقودية مشابهة لصواريخ استخدمتها إيران خلال حرب يونيو/حزيران الماضي، بحسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي يفحص ما إذا كان الصاروخ الحوثي يحتوي على "مكونات عنقودية" تنتشر في مساحة واسعة عند الانفجار، على غرار الصواريخ الإيرانية خلال حرب الـ12 يوماً (13-24 يونيو/حزيران 2025).

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية خلال الحرب مع إيران أكدت وجود ذخائر إضافية تنفجر عند ارتطام الصاروخ، استناداً إلى المعطيات الميدانية في مواقع السقوط.

وأعلن الحوثيون، الجمعة، عن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، وتنفيذ هجوم بالطيران المسير على هدفين إسرائيليين، عسكري وحيوي، في يافا وعسقلان.

وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في فيديو بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة، بتنفيذ "عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو الإسرائيلي وحقق هدفه بنجاح"، لافتاً إلى أن "العملية الصاروخية تسببت في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".

وفي الفيديو نفسه، كشف يحيى سريع عن عمليتين عسكريتين أخريين بطائرتين مسيرتين استهدفتا "هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان بفلسطين المحتلة"، مشيراً إلى أن العمليتين "حققتا أهدافهما بنجاح".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن هذه العمليات تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق الإخوة في قطاع غزة"، مثمناً "بطولات وتضحيات المجاهدين الصامدين في غزة".

