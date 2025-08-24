إيران تعلن قتل 6 أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل

فلسطين أون لاين

24 اغسطس 2025 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
...

أعلنت إيران، أن قواتها قتلت ستة أعضاء في مجموعة "إرهابية" مرتبطة بإسرائيل خلال عملية في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية.

ونقلت "إرنا" عن بيان صادر عن أجهزة الاستخبارات الإيرانية، أمس السبت، أنه "خلال تبادل إطلاق نار كثيف مع الإرهابيين" في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران "قُتل ستة إرهابيين مرتزقة وأُلقي القبض على اثنين".

ولم تحدّد الوكالة الإيرانية موقع الهجوم بدقة ولا تاريخه.

وأفادت بأن وثائق موجودة تكشف "الطبيعة الصهيونية للفريق الإرهابي الذي تم تدميره"، مؤكدة أن هدفه كان "مهاجمة أحد المراكز الحيوية الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشارت "إرنا" إلى أن "الفريق العملياتي الرئيسي" للمجموعة كان يتألف "من سبعة إرهابيين غير إيرانيين"، ولم تحدّد جنسياتهم.

وأضافت أن اثنين من عناصر الاستخبارات، وعنصرا من قوات الأمن الداخلي، أصيبوا بجروح.

وتقع سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وتشهد اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات متطرفة ومهربي مخدرات.

وأعلنت إيران مرارا عن كمائن قاتلة في هذه المحافظة استهدفت عناصر في الشرطة وأعضاء في الحرس الثوري.

واندلعت حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، إثر هجوم إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

واستهدفت مئات الغارات الإسرائيلية مواقع نووية وعسكرية إيرانية بالإضافة إلى مناطق سكنية ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، من بينهم قادة وعلماء نوويون بارزون. وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ وبطائرات مسيرة أسفرت عن قتلى في إسرائيل.

