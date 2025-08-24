حماس تشيد باستقالة وزير الخارجية الهولندي احتجاجًا على رفض فرض عقوبات على الاحتلال

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالموقف الذي وصفته بـ"الشجاع والأخلاقي" لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب وعدد من الوزراء الذين استقالوا من مناصبهم، بعد رفض شركائهم في الائتلاف الحكومي فرض عقوبات جديدة على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة ومشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت حماس، في بيان صحفي مساء أمس السبت، إن استقالة الوزراء الهولنديين تعكس "موقفًا مبدئيًا يجسّد القيم الإنسانية، ويؤكد الالتزام بأسس القانون الدولي"، معتبرة أنها رسالة قوية بضرورة التحرّك لوقف ما وصفته بـ"العدوان الفاشي ضد المدنيين الأبرياء".

وأضافت أن هذا الموقف يتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة في غزة، وهو ما "يحتّم على أصحاب الضمائر الحيّة بذل الجهود لمقاطعة الاحتلال ومعاقبته، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة والتجويع المستمرة".

ودعت حماس حكومات العالم إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، ورفض سياسات الاحتلال، وفرض العقوبات الرادعة عليه، والعمل الفوري لوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة.

واستقال جميع أعضاء الحكومة الهولندية من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من حكومة تصريف الأعمال، بعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، بسبب فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين