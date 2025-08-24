فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غارة إسرائيلية على منطقة بين بلدتي "راميا" و"بيت ليف" جنوبي لبنان

جيش الاحتلال يحقق في أسباب فشله باعتراض صاروخ أطلق من اليمن

إيران تعلن قتل 6 أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل

حماس تشيد باستقالة وزير الخارجية الهولندي احتجاجًا على رفض فرض عقوبات على الاحتلال

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في القدس وعمليات دهم واعتقال بالضفة

مستوطنون يمنعون المواطنين من العمل في أراضيهم بالأغوار الشمالية

مجازر متواصلة ونسف للمنازل.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 688

عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: من يريد الإفراج عنهم لا يحتل غزة

القسام تستهدف دبابتين في حي الزيتون وألوية الناصر تستهدف الآليات بخان يونس

سرقة المساعدات في غزة.. تجارة سوداء تفاقم الجوع وتعمّق الفجوة الاقتصادية

حماس تشيد باستقالة وزير الخارجية الهولندي احتجاجًا على رفض فرض عقوبات على الاحتلال

24 اغسطس 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
...

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالموقف الذي وصفته بـ"الشجاع والأخلاقي" لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب وعدد من الوزراء الذين استقالوا من مناصبهم، بعد رفض شركائهم في الائتلاف الحكومي فرض عقوبات جديدة على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة ومشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت حماس، في بيان صحفي مساء أمس السبت، إن استقالة الوزراء الهولنديين تعكس "موقفًا مبدئيًا يجسّد القيم الإنسانية، ويؤكد الالتزام بأسس القانون الدولي"، معتبرة أنها رسالة قوية بضرورة التحرّك لوقف ما وصفته بـ"العدوان الفاشي ضد المدنيين الأبرياء".

وأضافت أن هذا الموقف يتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة في غزة، وهو ما "يحتّم على أصحاب الضمائر الحيّة بذل الجهود لمقاطعة الاحتلال ومعاقبته، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة والتجويع المستمرة".

ودعت حماس حكومات العالم إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، ورفض سياسات الاحتلال، وفرض العقوبات الرادعة عليه، والعمل الفوري لوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة.

واستقال جميع أعضاء الحكومة الهولندية من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من حكومة تصريف الأعمال، بعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، بسبب فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة