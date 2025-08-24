إصابة مواطن برصاص الاحتلال في القدس وعمليات دهم واعتقال بالضفة

أصيب مواطن برصاص قوات جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، في مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية شقبا، غرب رام الله، وشن عمليات دهم واعتقال في مدن أخرى.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في قدمه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة، ونقلته إلى المستشفى.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت قرية شقبا وسط إطلاق لقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين وقريتي قبيا وبدرس وترمسعيا، بمحافظة رام الله والبيرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا، وسيرت آلياتها في شوارعها، وأوقفت عددا من مركبات المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عدوانها الواسع على قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث داهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا ودمارا، كما استولت على عشرات المركبات المصطفة أمام المنازل.

وفي نابس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطن من نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عددا من المنازل فيها، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل ان تعتقل أنور فتحي مني من حي المعاجين، ومحمد أيمن أبو سير من منطقة الجبل الشمالي.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت نظمي حشاش ونجله عماد. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات فيها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، يوسف محمد سعدي عدوي (40 عاما) بعد دهم منزله وتفتيشه.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت ساحور، وزعترة، والعبيدية، ودار صلاح ، والشواورة، دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدتي إذنا وبيت عوا بمحافظة الخليل.كما اقتحمت مناطق: حي الراس، وواد الناقة، والبيضة، في بلدة إذنا، ووسط بلدة بيت عوا، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

من جانب آخر، اقتحم مستوطنون، مساء اليوم السبت، قريتي بورين وصرة بمحافظة نابلس.

‏وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منزلا قيد الإنشاء على أطراف بورين، جنوب نابلس، قبل أن يتصدى الأهالي لهم، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال وفر الحماية للمستعمرين وأطلق قنابل الغاز السام.

‏كما اقتحم عدد من المستوطنين قرية صرة، غرب نابلس، بحماية جيش الاحتلال، وداهموا منزلا واحتجزوا مواطنا لفترة من الوقت قبل أن يفرج عنه لاحقا.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها شرقي القدس، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62622 شهيدا، و157673 مصابا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين