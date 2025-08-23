القسام تستهدف دبابتين في حي الزيتون وألوية الناصر تستهدف الآليات بخان يونس

فلسطين أون لاين

23 اغسطس 2025 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، أنها استهدفت دبابتين لجيش الاحتلال بعبوات أرضية شديدة الانفجار شرق موقع الروضة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت في بلاغ عسكري مقتضب، أنها رصدت وصول قوة إنقاذ إسرائيلية إلى مكان الاستهداف.

وفي السياق ذاته، بثت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مشاهد من قصف مقاتليها بالاشتراك مع "كتائب شهداء الأقصى– لواء العامودي" قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط شارع الفلل شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون 60 مليمترا، وذلك بتاريخ 22 أغسطس/آب الجاري.

وأظهرت المشاهد المصورة عناصر القوة المشتركة أثناء إعداد ونصب المدافع، حيث أكد أحد المقاتلين أن هذا القصف يأتي "ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا المجاهد الصابر"، مضيفا "إنه لجهاد، نصر أو استشهاد".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بمقتل جندي إسرائيلي خلال ما أطلقت عليه "حدثا أمنيا صعبا" في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الجندي قُتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها.

وتأتي هذه الخسائر الجديدة لتؤكد فشل الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، حيث لم يفلح الاحتلال -رغم توغله في مساحات واسعة من غزة- في إيقاف عمليات المقاومة ضد قواته ونقاطه العسكرية داخل القطاع.

كما يستمر القصف الصاروخي الذي يستهدف مدنا وبلدات إسرائيلية بين الفينة والأخرى.

وأقر جيش الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بمقتل 898 عسكريا وإصابة 6196 آخرين، وفقا للمعطيات المعلنة على موقعه الإلكتروني.

لكن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن أرقام خسائر الجيش الإسرائيلي أعلى من ذلك بكثير.

