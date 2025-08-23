استشهاد الصحفي الفلسطيني خالد المدهون بنيران الاحتلال في منطقة "زكيم"

أعلنت مصدر طبي بمجمع الشفاء، مساء اليوم السبت، استشهاد الصحفي خالد المدهون مصور تلفزيون فلسطين إثر استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيته الأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة.

ونعت نقابة الصحفيين في بيان صحفي، الزميل المدهون، "الذي ارتقى اليوم أثناء تأديته واجبه المهني في تغطية الأحداث بمنطقة زكيم شمال قطاع غزة جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت النقابة أن "استهداف الصحفيين جريمة متواصلة تمارسها قوات الاحتلال في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني، لكنها لن تفلح في كسر عزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون أداء رسالتهم رغم كل المخاطر".

ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قتلت إسرائيل 238 صحفيا فلسطينيا في غزة قبل استهداف المدهون اليوم، آخرهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و4 من زملائهما.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62622 شهيدا و157673 مصابا فلسطينيا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين