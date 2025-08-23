8 شهداء متأثرين بسوء التغذية وضحايا الإبادة 220,300 شهيدًا وجريحا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل ثمان حالات وفاة جديدة متأثرين بسوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلي، فيما ارتفع عدد ضحايا الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى زهاء 220,300 شهيدًا وجريحا.

أفادت الصحة الفلسطينية بأن من بين ضحايا التجويع الإسرائيلي الثمانية الذين قضوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، طفلان، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 281 شهيدا، من بينهم 114 طفلا.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

من جانب آخر، أفادت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، باستشهاد 61 شخصا، وإصابة 308 آخرين بنيران الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة في آخر 24 ساعة.

وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 62,622 شهيدًا و 157,673 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للشهداء تشمل 298 شهيدًا تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت اليوم 10,778 شهيدًا و 45,632 إصابة.

وذكرت الصحة أن حصيلة ضحايا "لقمة العيش" المجوّعين الذين قضوا برصاص الاحتلال قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية المزعومة ارتفعت إلى 2,076 شهيدًا وأكثر من 15,308 إصابة، حيث استقبلت المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 16 شهيداً و 111 إصابة.

وأكدت الصحة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ودعت الصحة، ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين