الصِّحَّة بغزَّة: 61 شهيدًا و 308 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 61 شهيدًا، و 308 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 16 شهيدًا و 111 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,076 شهيدًا وأكثر من 15,308 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّ مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 حالة وفاة، من ضمنهم 114 طفلًا.

وذكرت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,778 شهيدًا و 45,632 إصابة، منوهةً إلى أنه تم اضافة عدد 298 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,622 شهيدًا و 157,673 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.







المصدر / فلسطين أون لاين