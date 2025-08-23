أبو سلمية: غزَّة تواجه وضعًا مأساويًا وكلُّ الجرحى يعانون من سوء التَّغذية

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، إن قطاع غزة يواجه وضعًا مأساويًا، وكل الجرحى في المستشفيات يعانون من سوء تغذية.

وأضاف أبو سلمية في تصريحات صحفية، اليوم السبت، "لدينا 320 ألف طفل دخلوا في حالة سوء تغذية حاد"، مؤكدًا أنّ سوء التغذية معضلة كبيرة بالقطاع الآن ويحتاج لفترة طويلة لعلاج تداعياته.

وحذّر من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة غزة ستقود إلى "كارثة إنسانية شاملة"، في ظل الانهيار شبه الكامل للبنية الصحية في القطاع، وعجز المستشفيات عن استيعاب المزيد من الضحايا.

وأوضح أبو سلمية أن أكثر من مليون ومئتي ألف مدني يعيشون حالياً في المدينة ومحيطها، وأن آلاف المرضى والجرحى مهددون بالموت، بينهم مصابون بأمراض مزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي والشلل الرباعي، إضافة إلى الأطفال المصابين بسوء التغذية.

وأكد أن المستشفيات تعمل بطاقة تفوق ثلاثة أضعاف قدرتها الاعتيادية، فيما تغص الأقسام بأعداد هائلة من المصابين، مشيراً إلى أن مجمع الشفاء وحده يضم نحو 600 مريض في أقسام العناية المركزة والحضانات وغسيل الكلى. كما أن جميع مستشفيات مدينة غزة والمناطق الجنوبية، بما فيها "ناصر" و"شهداء الأقصى"، باتت عاجزة عن استقبال المزيد من الحالات.

وأشار أبو سلمية إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءاً بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يتراوح العجز بين 55 و60%، ويشمل المضادات الحيوية وأدوية السرطان والتخدير والعلاجات الخاصة بسوء التغذية. كما نبه إلى تفشي بكتيريا مقاومة للأدوية داخل المستشفيات، ما يتسبب في التهابات خطيرة قد تنتهي ببتر الأعضاء أو الوفاة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة 62 ألفا و263 شهيدًا، و157 ألفا و365 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.





المصدر / فلسطين أون لاين