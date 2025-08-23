فصائل المقاومة تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف المجاعة في غزَّة

طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بالتحرك الفوري وفق بروتوكولات التعامل مع المجاعات، بما يشمل التدخل الإنساني الفوري، وفتح الممرات الآمنة لإدخال الغذاء والدواء دون قيد أو شرط.

وقالت الفصائل في بيان صحفي، "في لحظة متأخرة أعلنت الأمم المتحدة وصول مدينة غزة إلى مستوى المجاعة، بعد أشهر من الحصار والتجويع الممنهج الذي مارسه الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان، في ظل صمت دولي وعربي مهين".

وأضافت، "يأتي هذا الإعلان في ظل استعدادات الجيش الصهيوني لاحتلال مدينة غزة في إطار حرب الإبادة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني منذ نحو عامين".

ودعت الفصائل الدول العربية والإسلامية إلى تجاوز بيانات الشجب والاستنكار، والانتقال إلى خطوات عملية حقيقية لكسر الحصار، وإنقاذ ما تبقى من أهلنا في غزة، الذين يواجهون الموت جوعاً وبفعل جرائم الحرب.

كما دعت كذلك شعوبنا العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم إلى النفير العام نصرة للمحاصرين المجوعين في غزة، بكل الوسائل الشعبية والضغط السياسي، فالجميع أمام اختبار إنساني حقيقي صارخ.

وأكدت الفصائل أنَّ معركة غزة ليست معركة الفلسطينيين وحدهم، بل معركة الجميع في مواجهة الخطر الصهيوني الداهم والذي يتجاوز الأرض الفلسطينية إلى كل المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين