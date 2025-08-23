حماس تدين تصريحات وزير الاتصالات الصهيوني حول ضفتي نهر الأردن

فلسطين أون لاين

23 اغسطس 2025 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق،  إنَّ "حماس" تدين تصريحات وزير الاتصالات الصهيوني ومزاعمه بأن ضفتي نهر الأردن جزء مما تُسمى “أرض إسرائيل”.

وأوضح الرشق في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن هذه التصريحات الباطلة والعدوانية تنسجم مع أوهام نتنياهو وأحلامه فيما يسمى “إسرائيل الكبرى”.

وأشار إلى أنَّ هذه المواقف تعكس الأطماع التوسعية للعدو، وأن خطره ليس محصوراً بفلسطين، وإنما يهدد كل دول وشعوب المنطقة.

وأكد الرشق أنَّ إن مواجهة هذه العنجهية والغطرسة الصهيونية تستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً وجاداً، بدعم شعبنا وتعزيز صموده وإسناد مقاومته، قبل أن يأتي يوم يقال فيه: أُكلنا يوم أُكلت غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة 62 ألفا و263 شهيدًا، و157 ألفا و365 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #إسرائيل الكبرى

