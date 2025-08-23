مجازر متواصلة وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 687

فلسطين أون لاين

23 اغسطس 2025 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 687 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,717 شهيدًا و 45,324 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,263 شهيدًا و 157,365 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنَّ الأطفال في غزة محاصرون في مساحات آخذة في الانكماش، خاصةً أن ما يقارب 90% من قطاع غزة يقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية، أو تحت أوامر نزوح، أو كليهما معًا.

وأكدت "الأونروا"، أنَّ الكثير من الأطفال تعرضوا مرارًا للنزوح في مختلف أنحاء غزة منذ بدء الحرب. وهم بحاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى شهيدان  وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف مسيرة إسرائيلية منزلًا لعائلة الحميدي بمحيط مسجد المهاجرين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة وصول إصابات إثر استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 12 شهيدًا جراء قصف الاحتلال خيام النازحين داخل مدينة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشمالية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها باتجاه منازل الأهالي تزامنًا مع قصف مدفعي يستهدف شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
