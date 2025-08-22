صاروخ من اليمن يتسبب بإغلاق مطار "بن غوريون"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت القناة 12 العبرية اليوم الجمعة بإغلاق المجال الجوي في مطار "بن غوريون" عقب إطلاق صاروخ من اليمن، فيما دوت صافرات الإنذار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنًا مع تسجيل انفجارات في مناطق متفرقة بعد وصول الصاروخ.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن حالة من التدافع والذعر سادت بين المستوطنين الذين توجهوا إلى الملاجئ فور دوي صفارات الإنذار، وأسفر ذلك عن تسجيل عدة إصابات بحسب ما أعلن إسعاف الاحتلال.

كما أفادت المصادر العبرية بأن شظايا الصاروخ تسببت بأضرار مادية، حيث تضرر مبنى في المستوطنة الزراعية "جينتون" المقامة على أراضي قرية قولة قضاء الرملة المحتلة.