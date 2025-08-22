المنظمات الأهلية: العديد من مستشفيات غزة باتت ركامًا بسبب القصف "الإسرائيلي"

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أمجد الشوا، إنَّ العديد من مستشفيات القطاع باتت ركامًا بسبب القصف الإسرائيلي.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ ما دخل من مساعدات لغزة لم يسهم في التخفيف من وطأة المجاعة.

وأضاف "نحن بحاجة إلى مستشفيات متخصصة للتعامل مع المجاعة في القطاع".

ومن جهته، أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنَّ ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية، وهذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وأكد المكتب الحكومي، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يستمر في حصاره على قطاع غزة بإغلاق المعابر بشكل كامل منذ قرابة ستة أشهر متواصلة، مانعاً دخول 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون. وإلى جانب حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى، يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها: بيض المائدة، واللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه، والخضروات، والمكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحامل والمرضى.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدًا و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.



المصدر / فلسطين أون لاين