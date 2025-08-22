بالأسماء.. الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضَّفة الغربيّة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين خلال اقتحامات متفرقة في محافظتي نابلس وبيت لحم.

ففي نابلس، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الشاب محمد حسن جميل دويكات، فيما داهمت قرية مادما جنوب المدينة واعتقلت الشاب هادي ياسر نصار بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء مداهمة منزل عائلته.

أما في بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بعد دهم منازلهم وتفتيشها في عدة مناطق، وهم:

صالح عبد الهريمي (53 عامًا) من شارع الصف، ومحمد جمال عواد (34 عامًا) من حي الكركفة وسط المدينة، ونادر محمد جبران (47 عامًا) من جبل هندازة شرقًا، محمد إحسان الورديان (47 عامًا) من جبل هندازة شرقًا.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة الاحتلال المستمرة التي تستهدف الفلسطينيين بشكل يومي، من خلال المداهمات الليلية والاعتقالات التعسفية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى