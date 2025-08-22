صحيفةٌ بريطانية: الأمم المتحدة ستعلن المجاعة في مدينة غزة

قالت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، إن الأمم المتحدة تتجه اليوم الجمعة للإعلان عن المجاعة في مدينة غزة لأول مرة من الهيئة الدولية المسؤولة عن مراقبة الجوع في العالم.

ويتوقع أن تعلن منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) التي تعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل تعزيز تحليل الأمن الغذائي والتغذية لاتخاذ قرارات مستنيرة، اليوم الجمعة، عن "أسوأ سيناريو محتمل للمجاعة في قطاع غزة".

وأفادت المنظمة بأن "قطاع غزة يشهد حاليا أسوأ سيناريو للمجاعة. فقد اشتد الصراع والنزوح، وانخفضت إمكانية الحصول على الغذاء وغيره من السلع والخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة".

وأضافت أنه "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يُسهم في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع. وتشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء في معظم أنحاء قطاع غزة قد بلغ حد المجاعة، بينما وصل سوء التغذية الحاد في مدينة غزة إلى حده الأقصى".

وشددت المنظمة على أنه "ارتفع معدل سوء التغذية بشكل سريع في النصف الأول من تموز/يوليو. وقد أُدخل أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب سوء التغذية الحاد، بين نيسان/أبريل ومنتصف تموز/يوليو، بينهم أكثر من 3000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد. وأفادت المستشفيات بزيادة سريعة في وفيات الأطفال دون سن الخامسة المرتبطة بالجوع، حيث سُجِّلت 16 حالة وفاة على الأقل منذ 17 تموز/يوليو".

وقالت المنظمة إنه "يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأعمال العدائية، وإتاحة استجابة إنسانية شاملة ودون عوائق، لإنقاذ الأرواح. هذا هو السبيل الوحيد لوقف المزيد من الوفيات والمعاناة الإنسانية الكارثية".

ووفق صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، سيعلن التصنيف أن المجاعة تحدث في محافظة غزة، والتي تضمّ مدينة غزة، وثلاث بلدات محيطة، والعديد من مخيمات اللاجئين، بحسب إحاطة تمت مشاركتها مع المنظمات الشريكة.

وذكرت الهيئة، أن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة، يواجهون ظروفاً كارثية، تتسم بالجوع، والعوز، والموت، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمتدّ المجاعة إلى محافظتي دير البلح وخانيونس بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

وأضاف التقرير أن 1.07 مليون شخص آخرين، أي أكثر من نصف سكان غزة، يواجهون بالفعل مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس انعدام الأمن الغذائي.

وتتوقع الهيئة الدولية استمرار تدهور الأمن الغذائي في غزة بين منتصف أغسطس/ آب ونهاية سبتمبر.

وقالت: "خلال هذه الفترة، من المتوقع أن يواجه ما يقرب من ثلث السكان، أي ما يقرب من 641 ألف شخص، ظروفاً كارثية، بينما من المرجح أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من حالات طوارئ إلى 1.14 مليون شخص"، مشيرة إلى أنها ستكون المرة الأولى التي يتمّ فيها تأكيد المجاعة رسمياً في منطقة الشرق الأوسط.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدًا و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات