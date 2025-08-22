الأورومتوسطي: قتل "إسرائيل" المزارعين الفلسطينيين جزءٌ من نهج متكرر لتكريس التجويع بغزَّة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ قتل "إسرائيل" المزارعين الفلسطينيين جزء من نهج متكرر لتكريس التجويع في قطاع غزة.

ووثّق الأورومتوسطي، أمس الخميس، استشهاد 5 مزارعين باستهداف مباشر من مسيرة إسرائيلية بينما كانوا يعملون في أرض زراعية جنوبي قطاع غزة.

وأكد، أنَّ تصاعد الاستهداف الإسرائيلي لمصادر الغذاء في غزة يأتي بالتزامن مع إعلان مؤشر مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) حالة المجاعة رسميًا في محافظة غزة لأول مرة على الإطلاق.

وأشار إلى أنَّ مؤشر (IPC) حذَّر من انتقال المجاعة إلى محافظتي دير البلح وخانيونس بحلول الشهر المقبل.

وأوضح الأورومتوسطي، أنَّ استهداف جيش الاحتلال المزارعين وتعطيل الإنتاج الزراعي في غزة يهدف للقضاء على أي محاولة لتأمين الحد الأدنى من الغذاء عبر الإنتاج المحلي.

وقال، إنَّ "إسرائيل" تحتل نحو 93٪ من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ودمرت نحو 1218 بئرًا زراعية إلى جانب تدمير أكثر من 85% من الدفيئات الزراعية.

وشدد على أنَّ استمرار الهجمات الإسرائيلية حال دون تمكّن المزارعين من الوصول إلى بعض الأراضي التي نجت من التدمير فيما تعذّر استصلاح مساحات أخرى بسبب انعدام التجهيزات والموارد.

ونوّه إلى أنَّ القانون الدولي الإنساني يحظر صراحةً استخدام التجويع كوسيلة حرب ويجرّم استهداف مصادر الغذاء وتدمير البنية الزراعية.

وأكد المرصد الحقوقي أنَّ جريمة التجويع في قطاع غزة تمثّل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية بالنظر إلى سياقها العام وامتدادها لأشهر متواصلة.

