"الأونروا": أطفال غزَّة محاصرون في مساحات آخذة في الانكماش ولا بدَّ من وقف فوري لإطلاق النَّار

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنَّ الأطفال في غزة محاصرون في مساحات آخذة في الانكماش، خاصةً أن ما يقارب 90% من قطاع غزة يقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية، أو تحت أوامر نزوح، أو كليهما معًا.

وأكدت "الأونروا"، أنَّ الكثير من الأطفال تعرضوا مرارًا للنزوح في مختلف أنحاء غزة منذ بدء الحرب. وهم بحاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي تصريحات سابقة، أشارت "الأونروا" إلى إنَّ طفلًا من كل 3 أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية.

وانتقدت عمليات الإنزال الجوي محفوفة بالمخاطر ولا جدوى منها، مؤكدةً أنه مع اشتداد الحرب في مدينة غزة ستزداد الأمور سوءا.

ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، بلوغ عدد الفلسطينيين النازحين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية أكثر من 796 ألف شخص منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح سجلت الأسبوع الماضي.

وأوضحت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دانييلا غروس، في تصريح صحفي، أن النزوح القسري زاد بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأن ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح جديدة في أنحاء غزة سجلت ما بين 12 و20 أغسطس/ آب الجاري.

ومنذ 11 أغسطس الجاري، يشن الاحتلال هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وفي 8 أغسطس، أقرت حكومة الاحتلال خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدًا و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

