نسفٌ للمنازل وقصفٌ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 686

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 686 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,646 شهيدًا و 45,073 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,192 شهيدًا و 157,114 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وحذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة غزة يمثل حكماً بالإعدام والتشريد لما يزيد عن مليون ومئتي ألف نسمة من سكان المدينة والنازحين فيها.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن تنفيذ هذا المخطط سيشكل كارثة إنسانية كبرى وجريمة حرب علنية تتطلب موقفاً دولياً حازماً.

وأشارت الوزارة إلى أن المخطط التدميري يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها جميع أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات القطاع، حيث يُحشر المدنيون في مساحات ضيقة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى فلسطيني وزوجته و3 من أطفالهما جراء قصف الاحتلال خيمة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

قصف طيران الاحتلال منزلًا مكوّنًا من أربعة طوابق بجوار مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما واصل الاحتلال عملية نسف منازل سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة وجباليا البلد شمال القطاع.

وارتقت شهيدتان وسجلت إصابات، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية ببرج الاتحاد محيط النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين في استهداف لالاحتلال قرب مدرسة الشهداء محيط النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطنون جراء استهداف طيران الاحتلال منزلًا في منطقة المشروع غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة وعدة مناطق من حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنَّ جيش الاحتلال فجّر روبوتًا مفخخًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومنزلًا في محيط مسجد بلال بن رباح بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين