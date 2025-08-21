وزارة الصِّحَّة بغزَّة ترفض تهديدات الاحتلال بنقل مواردها لجنوب القطاع

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا توضيحيًا حول ما أعلنته سلطات الاحتلال من نقل موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع، مؤكدة رفضها القاطع لأي خطوة قد تقوّض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية التدمير الممنهج التي نفذها الاحتلال.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة قد تحرم أكثر من مليون شخص من حقهم في العلاج، وتعرض حياة السكان والمرضى والجرحى للخطر المباشر، داعية جميع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلى التدخل لحماية ما تبقى من النظام الصحي وتوفير الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح.

وشددت وزارة الصحة على أهمية استمرار تقديم الخدمات الصحية كحق كفله القانون والشرائع لكل المواطنين في كافة مناطق تواجدهم، معتبرة أن حماية النظام الصحي مسألة حيوية للحفاظ على حياة السكان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وفي السياق، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، من أن أكثر من مليون و300 ألف شخص في قطاع غزة مهددون إذا ما نفذ الاحتلال الإسرائيلي اجتياحًا للمدينة، مؤكدًا أن المستشفيات غير قادرة على تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأوضح أبو سلمية في تصريح صحافي، أن حياة الكوادر الطبية والمرضى على حد سواء مهددة، بعد أن قُتل المئات منهم داخل المستشفيات خلال الغارات الإسرائيلية السابقة.

وأضاف أن المستشفيات ممتلئة بالكامل، بما في ذلك ثلاجات الشهداء، ولا توجد أماكن لاستقبال الجرحى الجدد، داعيًا إلى وقف الحرب فورًا لإنقاذ أرواح المدنيين وحماية العاملين في القطاع الصحي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه بدأ إجراء "مكالمات تحذيرية أولية" مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة بهدف الاستعداد لترحيل الفلسطينيين من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، تمهيدا لإعادة احتلالها.

والأربعاء، أقر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطة الجيش لاحتلال مدينة غزة بعملية تحمل اسم "عربات جدعون 2"، على أن يجري بحث الخطة في اجتماع أمني الخميس برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتقضي الخطة الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة وحصارها وتنفيذ عمليات برية وهجمات جوية عليها، وفق ما أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي الأربعاء.

والأربعاء أيضا، بدأ الجيش إرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط تمهيدا للشروع بتنفيذ الخطة، وفق هيئة البث العبرية.

ومنذ 11 أغسطس/ آب الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه المكثف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما تنذر المصادقة على خطة إعادة احتلال القطاع بتصعيد دموي واسع يطال المدنيين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 شهيدًا ، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.