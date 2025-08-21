مرداوي: نتنياهو يعرقل أي اتفاق ويُفضّل استمرار الحرب على حياة الأسرى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود مرداوي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يشكّل العقبة الأساسية أمام إنجاز صفقة توقف المجزرة وحرب الإبادة وجريمة التجويع المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال مرداوي في تصريح صحفي، إن "العالم بأسره يشاهد الجرائم بحق شعبنا، دون أن يُتخذ أي قرار يعيد للقانون الدولي الإنساني مكانته ومعناه".

وأضاف أن نتنياهو "تعمّد التلكؤ في الرد على مقترحات الوسطاء، ويمتنع بشكل واضح عن اتخاذ أي خطوة جادة نحو التوصل إلى اتفاق"، معتبراً أن ذلك يكشف عن رفضه إطلاق سراح الأسرى، وتفضيله استمرار الحرب والإبادة على حساب حياتهم ومستقبل المنطقة.

وشدد مرداوي على أن إصرار نتنياهو على إفشال جهود الوساطة يثبت أنه "المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، ويقدّم مصالحه السياسية والشخصية على حساب دماء الأبرياء وأرواح الأسرى".