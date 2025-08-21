فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قصفٌ مكثف على جباليا وحي الزيتون.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 685

مرداوي: نتنياهو يعرقل أي اتفاق ويُفضّل استمرار الحرب على حياة الأسرى

هيئة علماء فلسطين: حريق الأقصى لا يزال مشتعلاً وامتدَّ إلى غزَّة والضَّفَّة

3 خلايا تخترق تحصينات "كفير"... جيش الاحتلال ينشر نتائج تحقيقاته في عمليَّة خان يونس

إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزَّة

جهود وقف إطلاق النار بغزة.. هل تنجح أم تصطدم مجددًا بمراوغات نتنياهو؟

مدير "الشفاء" لـ"فلسطين": التهديد باحتلال مدينة غزة وصفة أخرى لإبادة أمام العالم

بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

تركيا تشدد القيود على حركة السفن المرتبطة بـ (إسرائيل)

حماس: اليوم الدولي لضحايا الإرهاب يحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية وقف العدوان وإنهاء الاحتلال

مرداوي: نتنياهو يعرقل أي اتفاق ويُفضّل استمرار الحرب على حياة الأسرى

21 اغسطس 2025 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
...
مرداوي: نتنياهو يعرقل أي اتفاق ويُفضّل استمرار الحرب على حياة الأسرى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود مرداوي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يشكّل العقبة الأساسية أمام إنجاز صفقة توقف المجزرة وحرب الإبادة وجريمة التجويع المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال مرداوي في تصريح صحفي، إن "العالم بأسره يشاهد الجرائم بحق شعبنا، دون أن يُتخذ أي قرار يعيد للقانون الدولي الإنساني مكانته ومعناه".

وأضاف أن نتنياهو "تعمّد التلكؤ في الرد على مقترحات الوسطاء، ويمتنع بشكل واضح عن اتخاذ أي خطوة جادة نحو التوصل إلى اتفاق"، معتبراً أن ذلك يكشف عن رفضه إطلاق سراح الأسرى، وتفضيله استمرار الحرب والإبادة على حساب حياتهم ومستقبل المنطقة.

وشدد مرداوي على أن إصرار نتنياهو على إفشال جهود الوساطة يثبت أنه "المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، ويقدّم مصالحه السياسية والشخصية على حساب دماء الأبرياء وأرواح الأسرى".

#حماس #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة