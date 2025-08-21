فلسطين أون لاين

21 اغسطس 2025 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إصابة جندي برصاص قناص في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن "جنديًا أصيب برصاص قناص في قطاع غزة وتم نقله للمستشفى".

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 898 جنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 18 قتيلاً خلال يوليو الماضي فقط.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

وترتكب قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 62,192 شهيدًا، و157,114 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. 

