"الأونروا": طفل من كل 3 أطفال في غزة يعاني من سوء التغذية

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنَّ طفلًا من كل 3 أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية.

وانتقدت "أونروا" اليوم الخميس، عمليات الإنزال الجوي محفوفة بالمخاطر ولا جدوى منها.

وأكدت، أنه مع اشتداد الحرب في مدينة غزة ستزداد الأمور سوءا.

وبدوره، أكد الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، أن النظام الصحي في القطاع يواجه انهيارًا كارثيًا نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة، محذرًا من أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر مع وفاة نحو 28 طفلاً يوميًا وحرمان ملايين آخرين من حقهم في التعليم والحياة الكريمة.

ووصف البرش الوضع في المستشفيات بأنه "غير قابل للتصور"، حيث يضطر المرضى لتلقي العلاج على الأرض بسبب تدمير المنشآت الطبية ونقص الأدوية والوقود والمواد الغذائية، مؤكدًا أن ما يحدث يشكل "جريمة إبادة منظمة".

ومن جهته، كشف المكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ ما دخل إلى قطاع غزة، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء)، 250 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1,800 شاحنة متوقعة، وقد تعرّضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أنَّ ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية، وهذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وأكد، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يستمر في حصاره على قطاع غزة بإغلاق المعابر بشكل كامل منذ قرابة ستة أشهر متواصلة، مانعاً دخول 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون. وإلى جانب حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى، يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها: بيض المائدة، واللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه، والخضروات، والمكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحامل والمرضى.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة إنه ضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 18 شهيدًا و 117 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,036 شهيدًا وأكثر من 15,064 إصابة.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,646 شهيدًا و 45,073 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,192 شهيدًا و 157,114 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



المصدر / فلسطين أون لاين