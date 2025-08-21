فلسطين أون لاين

21 اغسطس 2025 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
الصِّحَّة: 62,192 شهيدًا و 157,114 إصابة منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 70 شهيدًا، و 356 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 18 شهيدًا و 117 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,036 شهيدًا وأكثر من 15,064 إصابة.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,646 شهيدًا و 45,073 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,192 شهيدًا و 157,114 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

